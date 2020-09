Qual è la mossa da karateka che ha steso Willy Monteiro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Dardari Secondo i due super testimoni “È stato Belleggia a colpirlo alla testa” Willy Monteiro Duarte è stato steso da una mossa da karateka. Un calcio per l’esattezza. La mossa da karate che ha steso Willy Secondo quanto riportato dai due testimoni chiave, il 21enne sarebbe stato colpito da Mario Pincarelli con un pugno alla testa, e poi Francesco Belleggia avrebbe infierito con un calcio, una mossa da karate, dritta al volto. Questo particolare ricorre anche in altre testimonianze raccolte dai militari. In effetti Balleggia è un karateka. Quando è stato ascoltato dal Gip, il ragazzo ha raccontato di non aver colpito la vittima, accusando quindi in modo ... Leggi su ilgiornale

Secondo quanto riportato dai due testimoni chiave, il 21enne sarebbe stato colpito da Mario Pincarelli con un pugno alla testa, e poi Francesco Belleggia avrebbe infierito con un calcio, una mossa da karate, dritta al volto. Questo particolare ricorre anche in altre testimonianze raccolte dai militari. In effetti Balleggia è un karateka. Quando è stato ascoltato dal Gip, il ragazzo ha raccontato di non aver colpito la vittima, accusando quindi in modo ...

