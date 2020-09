Putin vuole mediare nello scontro Turchia-Cipro sul gas. Al centro c’è un gasdotto rivale: ecco perché la Ankara non può dire di no (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mosca si offre di mediare tra Cipro e Turchia per il caso gas nel Mediterraneo orientale, ma rischia di “favorire” l’amico Erdogan. Il dossier energetico relativo alle nuove perforazioni illegali che la Turchia intende effettuare al largo di Cipro si arricchisce di un nuovo capitolo. Come è noto, Ankara chiede una spartizione delle acque nella parte nord che ha occupato con la forza dal 1974. Il governo di Cipro, stato membro dell’Ue e riconosciuto a livello internazionale, risponde che i diritti dei turco-ciprioti sono garantiti dagli accordi esistenti inclusi nei precedenti cicli di colloqui di pace. Ma la possibile abbondanza di idrocarburi è diventata un catalizzatore che riporta in auge tensioni di lunga data nella regione, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 9 set. (askanews) - Parole di prammatica volendo, ma non del tutto, visto che a lungo i rapporti tra Xi e Kim sono stati in freddo e in passato il presidente cinese ha dato segnali di poco appre ...

Nuova sanzioni alla Russia? L’Italia trema

Lo diciamo senza giri di parole: il can-can che sta montando sul presunto avvelenamento del dissidente russo Alexander Navalny e l’assedio dei media europei al presidente della Bielorussia, Aleksandr ...

