PSG, Tuchel: «Voglio un terzino. Futuro? Non posso offrirmi il contratto» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Ligue 1 contro il Lens: le dichiarazioni del tecnico del PSG Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Ligue 1 contro il Lens. Futuro – «Non posso offrire a me stesso il contratto. Lavoro per il club. Sono qui per creare una squadra forte, fare un passo in avanti. Poi si discute, non si discute, non cambia nulla». CALCIOMERCATO – «Non è un segreto, sì. La differenza tra la mia prima e seconda stagione è stata l’ampiezza della rosa. L’anno scorso abbiamo avuto molti giocatori affidabili: di più numericamente e giocatori più affidabili. Questa è la base per avere concorrenza e ... Leggi su calcionews24

