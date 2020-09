PSG, Tuchel: “Non posso offrirmi da solo il nuovo contratto, il calcio non è il Monopoly” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Potrebbe non essere abbastanza la finale di Champions League raggiunta, Tomas Tuchel si appresta a debuttare in campionato con il PSG, non senza avere uno scenario delineato per quello che potrà essere il futuro. L'ex allenatore del Borussia ha toccato tanti temi nella conferenza pre Lens, non senza risparmiare qualche fracciatina al club parigino."IL nuovo contratto? NON posso OFFRIRMELO DA solo"caption id="attachment 1011299" align="alignnone" width="1024" Tuchel (Getty Images)/caption"Ancora non ho certezze sul mio futuro, il contratto non posso di certo offrirmelo da solo. Vorrei proseguire la mia esperienza al PSG per contribuire a rendere questa squadra ancora più forte. Ad ora, però, non è cambiato ... Leggi su itasportpress

Per Tuchel c’è sempre l’ombra di Allegri, candidato a succedergli alla guida del Psg: le parole del tecnico tedesco sul futuro Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel non si è liberato dell’o ...

Lens-Psg: presentazione della partita e pronostico

Senza diversi giocatori positivi al Covid, il Paris Saint Germain fa il proprio debutto in Ligue 1 contro il neopromosso Lens. C'è ben poco del Paris Saint Germain che si è fermato a un passo dal sogn ...

