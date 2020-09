Processo strage ferroviaria Andria-Corato, cambiano ancora i giudici: De Luce lascia a fine settembre il collegio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cambierà il collegio di giudici del Tribunale di Trani davanti a cui si celebra il Processo sullo scontro tra i due treni di Ferrotramviaria, che portò a luglio del 2016 alla morte di 23 persone e al ... Leggi su baritoday

ilfoglio_it : “Ci è stato spesso chiesto di pubblicare altre vignette di Maometto. Ci siamo sempre rifiutati: ci serviva un buon… - baritoday : Processo strage ferroviaria Andria-Corato, cambiano ancora i giudici: De Luce lascia a fine settembre il collegio… - Riccbergna : Strage del bus Erasmus, chiusa l’istruttoria dell’inchiesta spagnola: ora il processo può iniziare - primocanale : Strage Erasmus, il conducente non fa ricorsi: le famiglie preparano nuovo processo - VELOSPORT1960 : Rinviato a giudizio dopo tre richieste di archiviazione -

Ultime Notizie dalla rete : Processo strage

BariToday

Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera, è stato rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Pietro e Beppe Castagna. Azouz Marzouk, denunciato dai fratelli dell ...Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera, è stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione ai danni di Pietro e Beppe Castagna. I fratelli della sua ex moglie ...