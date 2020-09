Primo stop al vaccino: cosa succede adesso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rosa Scognamiglio A pochi giorni dal raggiungimento dell'accordo con la Commissione Europea, i test clinici per il vaccino sul quale puntava l'Italia sono stati sospesi per complicazioni in un partecipante al programma stop ai test clinici per il vaccino sul quale puntava l'Italia entro la fine del 2020. Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha fatto sapere, con una nota stampa, che la sperimentazione condotta in collaborazione con l'università di Oxford è stata interrotta a causa di una reazione avversa sviluppata da uno dei partecipanti al programma. cosa accadrà adesso, c'è da preoccuparsi? "Lo stop non significa che il vaccino è morto. - spiega Sergio Abrignani, immunologo, ordinario di Patologia generale ... Leggi su ilgiornale

Mov5Stelle : Il #superticket dal primo settembre 2020 è definitivamente abolito. Una battaglia condotta e vinta dal @Mov5Stelle… - Italia_Notizie : Primo stop al vaccino: cosa succede adesso - AboutPharmaHPS : Il vaccino di #Astrazeneca contro Covid vede un primo stop per il sopraggiungere di eventi avversi - lozirion : Quelli che per lo stop della sperimentazione #AstraZeneca sbraitano di fallimento e di soldi da restituire mi piacc… - ZenatiDavide : Astrazeneca sospende test vaccino Oxford-Pomezia per reazione avversa: Primo stop dichiarato. L’azienda farmaceutic… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo stop La Reyer fa valere l'effetto-Taliercio, primo stop Allianz TRIESTEALLNEWS Alto Adige, nel primo giorno di scuola bimbo positivo in un asilo: in quarantena 20 compagni

Primo caso di bambino positivo al Covid-19 in una scuola materna in Alto Adige, primi a riaprire le scuole dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Il bimbo risultato positivo al Covi ...

Samsung, stop alla fornitura di chip a Huawei con le nuove sanzioni USA

Samsung, stop alla fornitura di chip a Huawei con le nuove sanzioni ... ecco quanto si paga in media in Italia Drone FPV e GoPro HERO8 per volare su Mont Saint-Michel come mai prima Volete 100GB al ...

Primo caso di bambino positivo al Covid-19 in una scuola materna in Alto Adige, primi a riaprire le scuole dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Coronavirus. Il bimbo risultato positivo al Covi ...Samsung, stop alla fornitura di chip a Huawei con le nuove sanzioni ... ecco quanto si paga in media in Italia Drone FPV e GoPro HERO8 per volare su Mont Saint-Michel come mai prima Volete 100GB al ...