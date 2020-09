Prime foto dal set di Grey’s Anatomy 17, Ellen Pompeo dedica la stagione ai veri eroi del sistema sanitario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le riprese di Grey’s Anatomy 17 sono iniziate, come previsto, martedì 8 settembre: l’intero cast è tornato sul set della serie a Los Angeles per girare i nuovi episodi e le Prime immagini sono già trapelate in rete. Tutti con mascherine d’ordinanza, gli attori di Grey’s Anatomy 17 hanno dato il via ad una stagione che sarà più complicata delle precedenti, non solo perché la trama affronterà il dramma del Coronavirus nelle corsie d’ospedale e dovrà dunque attingere alla realtà pur mantenendo l’elemento della fiction, ma anche perché girare gli episodi sarà particolarmente complesso a causa dei protocolli anti-contagio, che impongono misure di sicurezza speciali. Tra le Prime a ... Leggi su optimagazine

michelega24 : @profmanontroppo Una volta il collega che formava le classi prime esclamò: “non mi dovete fare le foto degli studenti, ma delle mamme!” ?? - zazoomblog : Hubie Halloween: prime foto con Adam Sandler e i fan temono che sarà il suo film più brutto - #Hubie #Halloween:… - come_faresoldi : Molte persone vorrebbero sapere come funziona Amazon Prime Foto Se anche tu sei tra questi che cosa stai aspettand… - Juveebastaaa : Ecco le prime foto in esclusiva dì Paul #pogba con la nuova maglia della #Juventus , bentornato Paul #POGBACK la t… - ilCiclotrone : @LaStampa @JacopoRicca, la foto a sinistra è Via Nanni a #Olbia, tra le prime sperimentazioni di #StradaScolastica… -