Previsioni Meteo verso il weekend: forte maltempo in Sardegna, Sicilia e nelle Regioni tirreniche. I DETTAGLI (Di mercoledì 9 settembre 2020) Previsioni Meteo – Persisterà almeno 3-4 giorni una moderata area depressionaria che andrà aprendosi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo nel corso delle prossime ore. Si tratterà di un nucleo di vorticità positive in quota, che andrà isolandosi nel corso delle prossime ore tra le Baleari e la Sardegna, poi via via nel weekend in avanzamento anche verso il basso Tirreno. L’azione instabile, associata a un cavo depressionario nordatlantico, non riuscirà, però, a sfondare verso il Mediterraneo centrale, braccato da un promontorio anticiclonico presente a largo raggio sull’Est e Centro Nord Europa. Insomma prossimi giorni, almeno fino a domenica 13, caratterizzati da condizioni di tempo senz’altro ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #9settembre - 3BMeteo : Buongiorno! Tra poco le previsioni #meteo di oggi #9settembre su @radiokisskiss! @pelopippo #PippoPeloShow - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! METEO VENETO – Le previsioni fino a sabato - BroloMeteoIT : Giovedì in pratica la fotocopia meteo del giorno precedente. Leggete le nostre previsioni meteo:… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per venerdì, 11 settembre -… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIMI GIORNI, TEMPERATURE a 35°C col CALDO ANTICICLONE, poi un VORTICE colpirà mezza ITALIA. Le PREVISIONI iLMeteo.it Clima, presenza anomala dopo il caldo: la Niña in autunno divide l'Italia tra pioggia e siccità

Clima, una presenza anomala caratterizzerà l'autunno dopo il caldo del mese di agosto: la Niña, fenomeno che dividerà l'Italia tra pioggia e siccità. Dopo un'estate "all'italiana", mite ma con qualche ...

Meteo Forlì: mercoledì bel tempo, poi discreto

Aggiornamento previsioni meteo Forlì, mercoledì, 9 settembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registra ...

Clima, una presenza anomala caratterizzerà l'autunno dopo il caldo del mese di agosto: la Niña, fenomeno che dividerà l'Italia tra pioggia e siccità. Dopo un'estate "all'italiana", mite ma con qualche ...Aggiornamento previsioni meteo Forlì, mercoledì, 9 settembre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registra ...