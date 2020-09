Previsioni Meteo, tregua del maltempo: sole e caldo in tutt’Italia, ma il nuovo peggioramento avanza verso la Sardegna (Di mercoledì 9 settembre 2020) Previsioni Meteo – Proseguirà anche per oggi il bel tempo prevalente su gran parte dell’Italia, grazie a un temporaneo recupero dell’alta pressione dai quadranti meridionali, complice uno stazionamento ancora troppo occidentale del vortice instabile su Ovest Mediterraneo. Semmai esso riuscirà a influenzare limitatamente alcuni settori estremi occidentali, nel corso della giornata, con più nubi, locali addensamenti e anche qualche pioggia sull’estremo Nordovest, sui settori interni della Sardegna e anche su quelli interni siciliani. sole dominante altrove o soltanto qualche addensamento associato a locali acquazzoni sui rilievi interni abruzzesi, perdipiù fa anche piuttosto caldo relativamente al periodo, grazie a un contributo di aria ... Leggi su meteoweb.eu

Previsioni meteo Belluno, mercoledì, 9 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la tempe ...

Weekend: ultime piogge, poi sarà di nuovo estateIl mese di settembre da poco iniziato si sta rivelando sorprendente sotto il profilo meteorologico. E anche il prossimo weekend lo sarà. Tra sabato 12 e ...

