Presidi | a rischio la riapertura totale delle scuole del 14 

AGI - Banchi, aule, organico. Se queste criticità non verranno risolte, "è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque". Ne è convinto il Presidente dell'associazione nazionale Presidi (ANP) Antonello Giannelli, secondo cui "tutto il personale scolastico è fortemente impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 14 settembre. E' evidente, pero', che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti". A quanto sappiamo - continua - "la consegna dei banchi monoposto, gli unici in grado di garantire il distanziamento, è in grave ritardo. Altre due criticità importanti sono quelle delle aule, perché gli enti locali non le hanno reperite ovunque, e ...

