Preside ‘Sereni’: da rete istituti agrari sì a posticipo apertura (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Come ambito agrario stiamo predisponendo una nota che invieremo alla Regione in cui i nostri 25 istituti della rete chiederanno di posticipare l’avvio dell’anno scolastico dopo le elezioni”. Patrizia Marini, dirigente scolastica dell’istituto agrario ‘Sereni’ di Roma, rispondendo alla Dire, si dice “assolutamente d’accordo” con la richiesta dell’Anp Lazio di aprire le scuole dopo il referendum del 20-21 settembre. “Non abbiamo ricevuto i banchi monoposto, siamo senza un numero elevatissimo di docenti tra i quali gli insegnanti di sostegno, siamo senza personale ATA, neanche il personale Covid e’ stato ancora nominato e non potra’ essere nominato prima del 14, per di piu’ i lavori dell’ente locale o non sono ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Preside ‘Sereni’ SAN BARTOLOMEO IN GALDO DAI LONGOBARDI ALL'UNITA' D'ITALIA – Parte prima SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo