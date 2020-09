Pres. Lega Serie A sta con ADL: "Assurdo avere spettatori nelle amichevoli e non in campionato!" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha tenuto quest'oggi una conferenza stampa dopo la riunione di Lega che ha approvato all'unanimità la creazione di una media company coi fondi privati: “Domani - ha detto - &e ... Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone: “La nostra speranza è poter rimanere in Se ...

Tebas (Pres. Liga): "Nessuna guerra contro Messi. Contratto era chiaro: clausola da 700 mln valida"

Javier Tebas, presidente della Liga, ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato del caso Messi e del comunicato de La Liga sulla clausola da 700 milioni: “La mia non è stata una guerra contro Mes ...

