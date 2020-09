Pres. Cagliari: “Nandez-Napoli? Ho letto fandonie, ce lo teniamo stretto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) A margine dell'assemblea di Lega il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha spento le voci di mercato sul centrocampista rossoblù accostato al Napoli, parlando ai microfoni di Sportitalia: "Su Nandez leggevo tra ieri ed ... Leggi su tuttonapoli

BelpassoAlberto : RT @tuttonapoli: Pres. Cagliari: “Nandez-Napoli? Ho letto fandonie, ce lo teniamo stretto” - tuttonapoli : Pres. Cagliari: “Nandez-Napoli? Ho letto fandonie, ce lo teniamo stretto” - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Cagliari, il pres.Giulini: ”Nandez? Rimande da noi. Nainggolan non… - BelpassoAlberto : RT @GianmarcoGio: #Giulini (pres. #Cagliari): “#Inter vuole tenere #Nainggolan, non tornerà. #Nandez mai offerto, resta qui”. #calciomercato - Calciomerc : #Nainggolan resta all #Inter, come detto dal Pres #Giulini che lo voleva riportare al #Cagliari appena intervistato… -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Cagliari Cagliari, il pres.Giulini: ''Nandez? Rimande da noi. Nainggolan non ritornerà'' IamNaples.it Pres. Cagliari: “Abbiamo chiuso per Sottil, l’esterno chiesto da Di Francesco”

Tommaso Giulini, patron rossobu, parla del mercato dei sardi e dell’affare che porterà l’esterno viola in Sardegna. Su Nainggolan… Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato a L’Unione Sa ...

PRES. CAGLIARI, Abbiamo chiuso l'affare Sottil

Un virgolettato importante di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che a L'Unione Sarda ha ammesso la chiusura della trattativa che porterà Riccardo Sottil in Sardegna: "Abbiamo chiuso l’affare So ...

Tommaso Giulini, patron rossobu, parla del mercato dei sardi e dell’affare che porterà l’esterno viola in Sardegna. Su Nainggolan… Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato a L’Unione Sa ...Un virgolettato importante di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che a L'Unione Sarda ha ammesso la chiusura della trattativa che porterà Riccardo Sottil in Sardegna: "Abbiamo chiuso l’affare So ...