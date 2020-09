Premier, nuovo accordo con Hublot: sarà Official Timekeeper (Di mercoledì 9 settembre 2020) Premier League Hublot accordo – La Premier League e Hublot hanno annunciato una nuova partnership con la quale il marchio di orologi diventa Official Timekeeper del massimo campionato inglese per la stagione 2020/21 che prenderà il via il prossimo weekend. La sfida inaugurale sarà uno dei derby di Londra con il Fulham che ospiterà l’Arsenal … L'articolo Premier, nuovo accordo con Hublot: sarà Official Timekeeper è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

rainiero43 : RT @Tommy_JP_91: Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm: norme anti-Covid prorogate al 7 ottobre. 'è allo studio un piano per ridurre l… - Nadia_hopppe1 : RT @Tommy_JP_91: Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm: norme anti-Covid prorogate al 7 ottobre. 'è allo studio un piano per ridurre l… - CalcioFinanza : #PremierLeague, nuovo accordo con #Hublot: sarà Official Timekeeper - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Premier League, nuovo accordo con Hublot: sarà Official Timekeeper: Premier League Hublot accor… - Orlandina12 : I casi alla Rap, quello di oggi alla scuola Dolci (in attesa di tampone), il magistrato della Corte d'Appello e alt… -