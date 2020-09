Premier League, il programma della prima giornata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Premier League, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. Si inizia subito con una classica come Fulham-Arsenal. Liverpool impegnato contro il Leeds, il Chelsea sul campo del Brighton e il Tottenham di Mourinho attende l’Everton di Ancelotti. Il programma completo: Sabato 12 settembre 2020Fulham-Arsenal (ore 13.30)Crystal Palace-Southampton (ore 16)Liverpool-Leeds (ore 18.30)West Ham-Newcastle (ore 21)Brighton-Manchester United (rinviata)Manchester City-Aston Villa (rinviata) Domenica 13 settembre 2020West Bromwich-Leicester (ore ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Il 12 settembre riparte la Premier League, sarà ancora dominio Liverpool? PianetAzzurro Assocalciatori inglese: De Bruyne giocatore dell'anno

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Kevin De Bruyne è stato eletto miglior calciatore della Premier League. L'incoronazione è dell'Assocalciatori inglese (PFA), che - come appare sull'account di Twitter ufficiale ...

UFFICIALE - Inter, ecco Kolarov! Il comunicato dei nerazzurri

"MILANO – Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Non ci si abitua mai, alle guerre. Ma al ...

