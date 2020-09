Prefettura di Avellino, dipendente positiva al Covid 19: tampone per 18 colleghi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Avellino: dipendente della Prefettura positiva al Covid 19 (come anche il marito e due figli). Si attende l’esito del tampone per 18 colleghi. Una dipendente della Prefettura di Avellino è risultata positiva al Covid 19. Positivi anche i familiari della donna, ovvero il marito (ricoverato al Moscati senza febbre ma con altri sintomi da Covid 19) … Leggi su 2anews

