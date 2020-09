Power Hits Estate 2020, dove seguire la diretta streaming e tv (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ci siamo, Power Hits Estate 2020 è pronto per andare in scena: siamo infatti arrivati a mercoledì 9 settembre, giorno fissato per lo show di RTL 102.5, il grande appuntamento live che decreterà il tormentone dell’Estate 2020. La serata, presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi, consiste in una serata all'insegna della musica, tra performance live e l'assegnazione dei premi. Lo show si svolgerà a partire dalle ore 20.35 all’Arena di Verona, completamente vuota e senza pubblico per rispetto delle misure anti-Covid. Questa serata rappresenta la conclusione della sfida tra tormentoni dell'Estate: le canzoni premiate sono frutto della classifica ... Leggi su gqitalia

