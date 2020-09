Positivo Patriarca che Affermò: Il Covid è punizione di Dio per i gay (Di mercoledì 9 settembre 2020) Risulta Positivo il Patriarca che nel marzo del 2020 Affermò: Il Covid è punizione di Dio per i gay Il Patriarca ortodosso Filaret risulta Positivo al Covid 19 Noto per aver affermato nel mese di marzo in tv: che “La pandemia è una punizione divina per i matrimoni tra persone dello stesso sesso” A dare … L'articolo Positivo Patriarca che Affermò: Il Covid è punizione di Dio per i gay proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

fanpage : Accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia. Ora è positivo al Covid - HuffPostItalia : Affermò “Covid è punizione di Dio per i gay”, ora è positivo il patriarca ortodosso Filaret - Corriere : «Positivo il patriarca ortodosso Filaret». Accusò gli omosessuali di essere la causa della pandemia - Cinzia77882275 : RT @DaliaDaliaanfo: Ha accusato i gay di essere la causa del Covid: il Patriarca Ortodosso Filaret positivo al coronavirus. L'hanno tampon… - LeonebonCettina : RT @Miti_Vigliero: Disse che il Coronavirus era una “punizione di Dio per i gay”, patriarca ortodosso è positivo -