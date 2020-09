«Positivo in classe?», le scuole nelle mani delle Asl. L’esperto dell’Iss prova a chiarire: regole uguali per tutti, ma si valuta caso per caso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembre Gli studenti italiani tornano in classe. Dopo asili e materne, la settimana prossima toccherà a elementari, medie e superiori. Sistemato dunque il ritorno a scuola, ora la sfida per i singoli istituti e per il governo è sul “dopo”. Ovvero, su cosa fare nel caso in cui in una classe fosse individuato un soggetto Positivo. Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’istituto superiore di sanità, chiarisce al Corriere della Sera che le disposizioni in materia di quarantena secondo il protocollo toccano alle Asl. «La misura non può essere la stessa applicata automaticamente per tutti gli studenti e i professori e deve passare attraverso la ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Positivo classe Coronavirus, studente positivo: classe e professori in isolamento RomaToday Scuola, “ripartire sicuri”: dalla Regione le informazioni utili per genitori e alunni

Manca ormai poco all’inizio del nuovo anno scolastico, condizionato quest’anno dall’emergenza coronavirus. Il ritorno in classe sarà il primo vero banco di prova e se ancora non si spengono le polemic ...

Manca ormai poco all'inizio del nuovo anno scolastico, condizionato quest'anno dall'emergenza coronavirus. Il ritorno in classe sarà il primo vero banco di prova e se ancora non si spengono le polemic ...