Pomezia | scheletro umano del periodo tardo antico conservato al Museo Lavinium

Uno scheletro umano del periodo tardo antico scoperto durante gli scavi della Villa romana di via Siviglia di più di 10 anni fa, perfettamente conservato al Museo Lavinium, torna alla luce per un progetto di ricerca del Comune di Pomezia in collaborazione con l'Università Europea di Valencia. Un giovane uomo di circa 25 anni, alto 1.60 m, sepolto all'interno di una tomba appartenente alla tipologia chiamata "alla cappuccina", molto diffusa nel periodo romano tardo antico: sono questi i primi dati rilevati dall'analisi, l'osservazione e la schedatura dell'apparato scheletrico oggetto dello studio.

