Pomeriggio 5: da Barbara d’Urso Simona Izzo asfalta la Favolosa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si riaccendono gli animi nello studio di Pomeriggio 5 dove si parla di body shaming. Tra la mamma di Mario Favoloso, Loredana e Simona Izzo e Eliana Michelazzo scoppia la lite, volano parole pesanti… La seconda puntata di Pomeriggio 5 ha regalato momenti di tensione. Barbara D’Urso si è trovata in mezzo a una gigantesca lite. Tutta colpa di alcune foto del lato B di Eliana Michelazzo. SecondoArticolo completo: Pomeriggio 5: da Barbara d’Urso Simona Izzo asfalta la Favolosa dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

claudio99733228 : @pomeriggio5 Cara Barbara mi fa piacere che sei tornata ma non mi sei mancata molto perché ti seguo anche su Istagr… - zazoomblog : Barbara DUrso lite in diretta a Pomeriggio 5. La frase choc di Loredana Favoloso spiazza tutti - #Barbara #DUrso… - Stefano98372810 : @carmelitadurso Allora come va barbara io mi chiamo Stefano pepe ho 22 anni piacere di conoscerti sono di Firenze… - TweetNotizie : Barbara d'Urso in lacrime per Willy a Pomeriggio 5, i follower preoccupati: «Spezza il cuore» - ladynu90 : Pomeriggio 5: Barbara D'Urso a cena con Can Yaman! -