Playoff Nba: Heat in finale di Conference, i Lakers ribaltano i Rockets (Di mercoledì 9 settembre 2020) Playoff Nba. Ad Est, gli Heat superano i Bucks in Gara 5 e accedono alla finale di Conference. Ad Ovest i Lakers passano in vantaggio con i Rockets La prima finalista di Conference nei Playoff Nba sono i Miami Heat. Decisiva la vittoria in Gara-5 con i Bucks, ancora senza Antetokounmpo. Questa volta a Milwaukee non riesce il miracolo visto in Gara-4, e cedono 103-94. Buona ancora una volta la prova di Middleton, autore di 23 punti. Tra gli Heat spiccano i soliti Butler e Dragic, 17 punti a testa, più l’ottima prestazione del rookie Herro, autore di 14 punti. Era dal 2014, dai tempi di Lebron, Wade e Bosh, che Miami non raggiungeva la finale di Conference. Adesso attende la ... Leggi su zon

