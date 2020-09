Playoff NBA 2020: super LeBron e i Lakers battono Houston, Miami chiude la serie con Milwaukee (Di mercoledì 9 settembre 2020) Notte di verdetti in NBA. I Playoff entrano nel vivo e ci regalano due match mozzafiato nella bolla di Orlando validi per le semifinali di Conference. Nel primo dei due i Miami Heat vincono ancora contro Milwaukee priva della stella Antetokounmpo e chiudono così la serie sul 4-1, aggiudicandosi il pass per la finale a Est. I Buck perdono nettamente per 103-94, ma il primo quarto aveva lasciato presagire a ben altra partita e alla riapertura di ogni discorso. Dopo il 28-19 del primo parziale, però, arriva il crollo nel secondo, in cui gli Heat trovano 33 punti e serrano le linee difensive subendone 18 da una franchigia per forza di cose senza estro e con Middleton migliore della serata con 23 punti. Non bastano per far sì che ci possa essere una rimonta dopo l’intervallo lungo, così gli ... Leggi su sportface

SkySportNBA : Playoff NBA, i giocatori più efficaci in attacco per punti per possesso. CLASSIFICA - sportli26181512 : Playoff NBA, i risultati della notte: L.A. fa 2-1 con un mostruoso LeBron; Bucks eliminati: Il n°23 dei Lakers segn… - Dashing_KingDK : RT @hxizrulashraf: @NBA @RajonRondo @Lakers Playoff Rondo different. - hxizrulashraf : @NBA @RajonRondo @Lakers Playoff Rondo different. - dchinellato : Playoff Rondo ancora una volta 3ª star dei Lakers ??21 punti di cui 12 nel 4º quarto ?? 8/11 dal campo con 3/5 da t… -