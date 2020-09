Pisa, asilo nido rifiuta l’ingresso ai figli del personale sanitario dei reparti Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arriva da Pisa la vicenda che rischiava, secondo i genitori interessati, di diventare una "discriminazione inaccettabile". Tutto è iniziato, racconta Il Tirreno, quando alcuni operatori sanitari - medici, infermieri e tecnici di laboratorio - sono stati avvisati dall’asilo nido comunale “I Passi” di non poter portare i figli a scuola perché lavorano in reparti Covid (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Un cortocircuito normativo, dovuto al testo del decreto n. 80 del 3 agosto scorso diffuso dal ministero dell'Istruzione, che all'articolo 10 afferma che non si può far entrare i figli al nido d'infanzia se essi stessi o i loro genitori e accompagnatori sono stati "a contatto con persone positive, ... Leggi su tg24.sky

