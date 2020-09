Picco di ricoveri, ospedali sotto pressione. Incubo-lockdown: la provincia in Liguria per cui si valuta la serrata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un caso agita la Liguria, dove il governatore Giovanni Toti e la regione stanno valutando un mini-lockdown per evitare che a La Spezia e provincia la situazione degeneri. Un piano d'emergenza, d'intesa con il Comune, per arginare la recente ondata di contagi che si è verificata nella provincia dell'estremo levante ligure. Secondo quanto riporta La Stampa, il piano prevede: "Sospensione di tutte le manifestazioni o riunioni, in luoghi pubblici o privati. Ristoranti, bar e pub aperti, ma solo con servizio al tavolo, riservato a componenti dello stesso nucleo familiare (o congiunti), rispettando la distanza di un metro tra un cliente e l'altro. Stop alle visite nelle strutture socio-sanitarie, a meno di esigenze straordinarie, previa valutazione da parte della direzione della ... Leggi su liberoquotidiano

anastasiore : @Antonio_Caramia @Cartabellotta @antonioripa @Miti_Vigliero @Sabina1956 @OpencovidM @ScaltritiLab @stanzaselvaggia… - MedicalScitech : #Coronavirus, il bollettino di oggi #7settembre: in Italia 1.108 nuovi positivi e altre 12 vittime. #Tamponi in cal… - mara_1976 : RT @anastasiore: @Cartabellotta Il punto è che al momento non c'è stress ospedaliero, con 133 ricoveri in TI (4068 al picco) e 1683 ricover… - ViselliTania : RT @riktroiani: Prof. #Silvestri: 'Al momento non ci sono segni di stress ospedaliero, con 121 ricoveri in TI (3.0% del picco a 4.068) e 1.… - anastasiore : @Cartabellotta Il punto è che al momento non c'è stress ospedaliero, con 133 ricoveri in TI (4068 al picco) e 1683… -

Ultime Notizie dalla rete : Picco ricoveri Covid, dalla Sardegna al Lazio positivi verso quota mille: picco di ricoveri sull'isola Il Messaggero Coronavirus, il 30% dei dimessi ha ancora danni ai polmoni

Il dato emerge dalle visite nell’ambulatorio del post-Covid della Pneumologia. Cinquanta pazienti guariti sono tornati a farsi visitare: il rischio è quello della fibrosi TREVISO. Ogni dieci pazienti ...

Influenza, l’infettivologo Puoti: “Vaccinarsi adesso è ancora più importante. I no vax? S’informino”

“Tutti gli anni abbiamo circa 8-9 milioni di casi di influenza: avere milioni di persone con un’infezione che si presenta in maniera molto simile a un’altra che sta circolando e di cui vogliamo impedi ...

Il dato emerge dalle visite nell’ambulatorio del post-Covid della Pneumologia. Cinquanta pazienti guariti sono tornati a farsi visitare: il rischio è quello della fibrosi TREVISO. Ogni dieci pazienti ...“Tutti gli anni abbiamo circa 8-9 milioni di casi di influenza: avere milioni di persone con un’infezione che si presenta in maniera molto simile a un’altra che sta circolando e di cui vogliamo impedi ...