Piano cashback, bonus per chi paga con la carta dal 1 dicembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il governo al lavoro sul Piano cashback: bonus fino a 300 euro per chi paga con la carta (o con il bancomat) dal prossimo 1 dicembre. Il governo, come confermato anche recentemente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, continua a lavorare sul Piano cashless e cashback. I due perni della lotta al contante. La strategia è chiara: bonus per chi paga con la carta. Lotta all’evasione fiscale Il taglio al contante rientra nel grande Piano del governo per contrastare l’evasione fiscale. Tagliare l’uso del contante, secondo il governo, dovrebbe portare a una riduzione di evasori e a facilitare l’individuazione di operazioni sospette. E ... Leggi su newsmondo

