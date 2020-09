“Perché dobbiamo pagare la pensione agli invalidi se non hanno mai versato i contributi?” – il ritorno della Bufala su Renzi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Esiste senz’altro nel panorama politico qualcuno che non vuole capire che le bufale non pagano. Per un po’ lo fanno: non per sempre. Giusto questa mattina abbiamo affrontato la prima Bufala registrata di questa campagna elettorale, in danno di Giorgia Meloni, FdI. Questa volta, con la Bufala, Perché dobbiamo pagare la pensione agli invalidi se non hanno mai versato i contributi? nel tritacarne ci finisce Matteo Renzi, Italia Viva. “Perché dobbiamo pagare la pensione agli invalidi se non hanno mai versato i contributi?” – la nuova versione ... Leggi su bufale

