Perché Astrazeneca sospende i test per il vaccino contro il Coronavirus (Di mercoledì 9 settembre 2020) I test clinici sul vaccino contro il Coronavirus che Astrazeneca sta portando avanti con l’università di Oxford sono sospesi. Uno dei volontari in Gran Bretagna ha avuto una reazione avversa Astrazeneca e la sospensione dei test per il vaccino contro il Coronavirus Secondo Astrazeneca si tratta solo si “un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una reazione inspiegata”. Non è chiaro di quale natura sia la reazione avversa che ha accusato il partecipante al trial ma non dovrebbe essere in pericolo. L’azienda comunque ha deciso di bloccare tutto, almeno momentaneamente per “assicurare ... Leggi su nextquotidiano

