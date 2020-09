Perché ADL ha citato Conte? Il Premier ha incontrato Pres. Uefa e FIGC per il sostegno economico (Di mercoledì 9 settembre 2020) (ANSA) - ROMA, 09 SET - Si è appena concluso a Palazzo Chigi - apprende l'ANSA - un incontro tra il Presidente del consiglio Giuseppe Conte e i numeri uno di Fifa e Federcalcio Gianni Infantino e Gabriele Gravina. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Perché ADL ha citato Conte? Il Premier ha incontra il Pres. Uefa e FIGC per il sostegno economico - disturbatore2 : @kisskissnapoli @juventusfc #Carraro quello che ci ha fatto fallire e ha praticamente regalato il Napoli ad #ADL? P… - FbBoccia : @FrancescoRoma78 Non so perché ma credo che ce ne pentiremo (nel caso andasse via). Gli darei fiducia almeno un alt… - MassyAgostino : @Danynapoli97 Ringrazia AdL. Lo sanno tutti che è stato lui a rifiutarlo perché in realta' Cr7 voleva andare al Nap… - pasqualederric : @SpudFNVPN perché Adl nn investe in strutture e settore giovanile? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ADL Regionali in Campania. Caldoro e l'assist di ADL a De Luca: «Piuttosto compri i... Il Mattino