Per il compleanno di Beyoncé, Jay-Z le ha regalato una cena dello chef italiano Antonio Mellino, da Nerano alla Croazia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una cena speciale per il giorno del suo compleanno: Beyoncé si è vista regalare da Jay-Z una serata all’insegna della cucina italiana stellata, quella dello chef Antonio Mellino, di cui la coppia ha apprezzato più volte i piatti a Nerano, in Costiera Amalfitana. Quest’anno i Carter non hanno scelto l’Italia tra le mete delle loro vacanze – spesso trascorse in passato tra Capri e Ponza – ma sono volati in Croazia in occasione del 39° compleanno di Queen Bey. Ed è qui che Jay-Z ha fatto arrivare Mellino e il suo staff per preparare la cena di per festeggiare il gran giorno di sua moglie. A darne testimonianza è lo stesso ... Leggi su optimagazine

«Auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo». Maria Grazia Cucinotta condivide così la gioia per il compleanno della figlia Giulia che ha compiuto 19 anni. Lei soffia sulle c ...

Hugh Grant compie 60 anni: compleanno di un (ex?) sex symbol

A Hugh Grant non piace essere famoso. Non gli piace nemmeno molto recitare, a dire il vero. «Cerco sempre di trovare un motivo o un altro per non fare un lavoro, perché recitare mi spaventa così tanto ...

