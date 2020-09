Pensioni ultime notizie: Quota 100 riconfermata nel 2021, le penalizzazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pensioni ultime notizie: ci sono delle importanti novità da sottolineare che arriveranno nel 2021. A partire dal prossimo 1° gennaio, infatti, gli assegni Pensionistici dei lavoratori che andranno in pensione subiranno una leggera riduzione. Ciò è determinato dalle modifiche ai coefficienti di trasformazione del montante contributivo per i prossimi 2 anni, 2021 e 2022. Sulle Pensioni vigila in ogni caso l’occhio di Bruxelles, anche a causa delle risorse del Recovery Fund. La spesa Pensionistica andrà ridotta, certamente non incrementata: Quota 100 finirà il suo corso il 31 dicembre 2021 e non verrà annullata anzitempo, questo è certo. Inoltre sarà ... Leggi su termometropolitico

