Pd: chiesta commissione, Campidoglio ritarda sanificazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “A meno di una settimana dalla riapertura delle scuole, l’amministrazione e’ in ritardo riguardo la messa in sicurezza e le operazioni di sanificazione dei plessi scolastici. Ci sono giunte diverse segnalazioni riguardo l’assenza delle condizioni minime di sicurezza necessarie alla riapertura, come la mancanza della segnaletica prevista dalla normativa a contrasto della diffusione del COVID-19 e la carenza dei DPI o dispositivi individuali di protezione.” “I sindacati hanno gia’ presentato una formale diffida, chiedendo di ritardare la riapertura di quelle scuole dell’infanzia e degli asili nido in cui non siano garantite tutte le misure di sicurezza per il personale e per gli utenti. Questa giunta sta agendo superficialmente, a scapito della sicurezza dei bambini, ignorando i rischi sanitari. Abbiamo ... Leggi su romadailynews

Pd: chiesta commissione, Campidoglio ritarda sanificazioni RomaDailyNews Ventimiglia: il Comune chiede il pagamento per la documentazione che serve al Comitato Peba, scatta la polemica

In pratica il Comune chiede un pagamento per lo svolgimento di una attività relativa all’ente stesso. “È chiaro che se continuiamo di questo passo non ce la faremo mai" scrive nella lettera Ernesto Ba ...

Telemedicina. Regioni verso l’ok al documento su visite via web

Dopo la richiesta della Fnomceo di rinviare il documento dalla Commissione Salute è arrivato il via libera alla proposta con le regole omogenee per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali a dista ...

