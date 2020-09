Pavia, esperti mondiali collegati a distanza per il convegno sulle cure (Di mercoledì 9 settembre 2020) Far emergere diverse forme di attenzione e concezione delle cure analizzate nei diversi momenti dalla prevenzione, alle terapie, alle urgenze, alla riabilitazione, alla degenza, nelle diverse epoche e ... Leggi su ilgiorno

Far emergere diverse forme di attenzione e concezione delle cure analizzate nei diversi momenti dalla prevenzione, alle terapie, alle urgenze, alla riabilitazione, alla degenza, nelle diverse epoche e ...La Francia dimezza i tempi di quarantena. E per le migliaia di malati di Covid sarà un sollievo dover restare chiusi in casa non 14 ma solo 7 giorni. La decisione formale della «sforbiciata» arriverà ...