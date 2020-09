Paura in ospedale, crolla la controsoffittatura nel reparto radiologia (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Incidente all’ospedale Cardarelli di Napoli. La notte tra il 1 ed il 2 settembre è caduta parte della controsoffittatura in una sala diagnostica del reparto di radiologia. A denunciare l’accaduto è un operatore sanitario dell’ospedale che si è rivolto al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Fortunatamente al momento del crollo non era presente nessuno, se ci fosse stato qualcuno le conseguenze avrebbero potuto essere molto gravi – ha spiegato l’operatore –. Non risulta ci siano stati neanche danni alle strumentazioni, un tavolo radiografico è stato sfiorato dai pannelli e l’intonaco ma dovrebbe essere ancora perfettamente funzionante. Ho ... Leggi su anteprima24

