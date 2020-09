Pasquale Casillo: come in Italia un gigante dell’imprenditoria può essere distrutto da un pentito di camorra (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quella di Pasquale Casillo è una piccola storia ignobile. E come tale, il giorno dopo la sua morte ha avuto poche righe sui quotidiani. Alcune scritte con passione, ma pur sempre con poche righe a disposizione. Per raccontare un signore morto ieri e che 25 anni fa era a capo di un vero e proprio impero economico come ricorda Il Sole 24 Ore (che trenta righe gliele ha dedicate): “2.300 miliardi di fatturato, duemila dipendenti e quasi sessanta società controllate”. Era soprannominati il re del grano, il numero uno del settore: una qualifica che si contendeva con Franco Ambrosio. Poi, come è consuetudine in Italia, succede che un bel giorno un pentito di camorra ti tira in mezzo, ti chiama in causa, e la vita viene ... Leggi su ilnapolista

