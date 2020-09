Partite rinviate, per l’Antitrust la Società Calcio Napoli è tenuta a rimborsare il biglietto (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Società Calcio Napoli rimborserà il biglietto, se richiesto dal consumatore, in caso di rinvio di una partita. È quanto fa sapere l’Antitrust ricordando che aveva chiesto alla Ssc NapoliSpa di rimuovere i profili di possibile vessatorietà di alcune clausole presenti nelle condizioni contrattuali del Regolamento dello stadio San Paolo e nelle Condizioni di abbonamento 2019-2020. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si legge in una nota, ha archiviato il procedimento pre istruttorio nei confronti della società di Calcio di Serie A Ssc Napoli a seguito della sua decisione di rimuovere le clausole in questione che potevano risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo e comportare un ... Leggi su ildenaro

Un'importante decisione che riguarda migliaia di automobilisti è stata presa dalla Regioni che appartengono al Bacino Padano. A causa del perdurare sul territorio dell'emergenza Covid-19, alcune limit ...

