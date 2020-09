Parole Guerriere per Crimi. Da alcuni parlamentari M5S una lettera aperta sulla futura leadership del Movimento (Di mercoledì 9 settembre 2020) I parlamentari del M5S che aderiscono al gruppo “Parole Guerriere”, fra cui il sottosegretario Carlo Sibilia (nella foto), Giuseppe Brescia, Dalila Nesci e Maurizio Cattoi, hanno inviato una lettera aperta, pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo in questione, al capo politico Vito Crimi per chiarire le loro posizioni sulla natura della futura leadership del Movimento in accordo con una proposta politica coerente. Come prima cosa si richiede di evitare ulteriori improvvise votazioni sulla “Piattaforma Rousseau” che non siano precedute da un adeguato dibattito interno e poi, fermo restando che gli “Stati Generali” rappresentano l’unico modo ... Leggi su lanotiziagiornale

