Parmigiana di zucchine al pomodoro (Di mercoledì 9 settembre 2020) La è un’ottima alternativa se volete cambiare rispetto alla ricetta classica. Un piatto facile e veloce da preparare e soprattutto molto comodo e versatile. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News Ingredienti per una teglia 30×20750 g di zucchine250 g di provola, scamorza o mozzarella100 g Parmigiano reggiano grattugiatoOlio di semi d’arachidi per friggereFarina 00 per impanare q.b.Basilico q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.800 g di passata di pomodoro1 pezzetto di cipollaOlio evo q.b.Iniziate la preparazione della dal sugo, quindi mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete della cipolla tagliata finemente e poi lasciate rosolare a fiamma dolce. Dopo qualche minuto aggiungete la passata di pomodoro, regolate di sale e ... Leggi su termometropolitico

PassioneCirio : Davvero ghiotta la parmigiana di zucchine di - PatateLapetite : RT @Carretto_osu: @Feffyxx la mia tier list sarebbe: parmigiana bianca di melanzane parmigiana di zucchine parmigiana rossa di melanzane pa… - Carretto_osu : @Feffyxx la mia tier list sarebbe: parmigiana bianca di melanzane parmigiana di zucchine parmigiana rossa di melanzane parmigiana di patate - Carretto_osu : @Feffyxx senti io posso capirlo questo ma la parmigiana di zucchine l'hai mai provata? - anna_ariano : Parmigiana di zucchine Vi garantisco buona e delicata, facile da fare, l'ho fatta per pranzo ed è finita in un batt… -

Ultime Notizie dalla rete : Parmigiana zucchine Parmigiana di zucchine bianca Zazoom Blog Parmigiana di zucchine bianca

La parmigiana di zucchine bianca è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è a ...

Pesto di zucchine, il sugo perfetto pronto in 10 minuti

Pasta e zucchine Alla pasta non sappiamo rinunciare. In questi ultimi scampoli d’estate, meglio optare per un’insalata di pasta fredda oppure con un condimento che non ci richieda tanto tempo ai forne ...

La parmigiana di zucchine bianca è un’ottima alternativa quando si ha voglia di preparare qualcosa di appetitoso, gustoso e sfizioso. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, il gusto è a ...Pasta e zucchine Alla pasta non sappiamo rinunciare. In questi ultimi scampoli d’estate, meglio optare per un’insalata di pasta fredda oppure con un condimento che non ci richieda tanto tempo ai forne ...