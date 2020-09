Palumbo: soluzione per alloggi irregolari Piano zona Castelverde (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Finalmente, dopo anni di attesa, arriva la risoluzione dell’annosa vicenda del Piano di zona Castelverde. È di questi giorni, infatti, la trascrizione di una delibera approvata dal Campidoglio nel 2017, che consentira’ di regolarizzare la proprieta’ di 38 alloggi venduti all’interno di un progetto in convenzione ma poi rimasti vittime del fallimento del costruttore. Ora il Comune di Roma, acquisendo questi alloggi, di fatto consentira’ a questi 38 nuclei familiari di poter regolarizzare la loro procedura di acquisto”. Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo. “La storia, in estrema sintesi e’ questa- prosegue Palumbo- il ... Leggi su romadailynews

