Palermo, alle critiche al presidente Mirri risponde l’Associazione “Cuori Rosanero nel Mondo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'associazione di tifosi del Palermo "Cuori Rosanero nel Mondo" ha voluto esprimere vicinanza e sostegno al presidente del club Rosanero, Dario Mirri, dopo le critiche social di questi giorni.Mirri è stato criticato in seguito ad una intervista in cui parlava del presente e del futuro del Palermo utilizzando toni prudenti.Di seguito il lungo testo diffuso dall'associazione del presidente Enrico Corso:"La cronaca di questi giorni ha riportato un diffuso e costante atteggiamento distruttivo ed ostile ostentato ormai quotidianamente su più fronti del mondo del web da sedicenti tifosi del Palermo nei confronti della società e del presidente Mirri. Per tale motivo, noi ... Leggi su mediagol

