Overwatch e lo strano caso dei Washington Justice: 17 sconfitte ma vincitori dell'Overwatch League? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante il fine settimana una squadra della Overwatch League è stata sulla bocca di tutti per il semplice motivo che, nonostante i risultati disastrosi, viene considerata una delle possibili squadre vincenti.Il Washington Justice è un team di espansione della Overwatch League aggiunto nella stagione 2019. Nel loro primo anno sono stati battuti da molte squadre, concludendo la stagione con una serie di vittorie ad una sola cifra. Anche se quest'anno si sono esibiti in modo ammirevole e si sono fatti apprezzare dai fan, hanno concluso la stagione con sole quattro vittorie e 17 sconfitte. Ma in questo momento sembra che siano la squadra più spaventosa dei playoff.La ... Leggi su eurogamer

