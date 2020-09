Osimhen, il clamoroso retroscena del fratello: "Poteva andare allo United, ha rifiutato per rispetto di Ighalo" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il fratello maggiore di Victor Osimhen, Andrew, ha rivelato che l'attaccante del Napoli aveva un'offerta dallo United e l'ha rifiutata per rispetto nei confronti di Odion Ighalo, suo connazionale che gioca proprio per i Red Devils. Leggi su tuttonapoli

