Oscar: maggiore inclusione per vincere come miglior film (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Academy ha annunciato importanti modifiche in vista di una maggiore inclusività. Questi cambiamenti partiranno dagli Oscar 2024 e riguarderanno la categoria miglior film Nella notte, l’organizzazione degli Oscar ha rilasciato un’importante documento che sicuramente farà molto discutere. Nell’ottica di una maggiore inclusività, sono stati infatti aggiunti quattro “standard” che devono essere rispettati per concorrere nella categoria “miglior film” degli Oscar. Precisamente non è necessario soddisfare tutti e quattro i requisti ma ne bastano almeno due. Questi quattro “standard” sono in realtà delle macro-categorie che contengono una serie ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Oscar: maggiore inclusione per vincere come miglior film #Academy #Oscar2021 #tuttotek - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “L’apertura si deve allargare in modo da riflettere la nostra variegata popolazione globale. L’Academy si impegna a sv… - ParamountItalia : “L’apertura si deve allargare in modo da riflettere la nostra variegata popolazione globale. L’Academy si impegna a… -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar maggiore Oscar: maggiore inclusione per vincere come miglior film tuttoteK A Venezia come agli Oscar, lo spacco Angelina-style al festival

Nella storia di Internet ci sono immagini che restano e tutti ricordano. Quella di Angelina Jolie agli Oscar 2012 è tra le più famose e sembra ispirare Venezia 77 sul red carpet. Tutta colpa (o merito ...

Oscar: maggiore inclusione per vincere come miglior film

Nella notte, l’organizzazione degli Oscar ha rilasciato un’importante documento che sicuramente farà molto discutere. Nell’ottica di una maggiore inclusività, sono stati infatti aggiunti quattro “stan ...

Nella storia di Internet ci sono immagini che restano e tutti ricordano. Quella di Angelina Jolie agli Oscar 2012 è tra le più famose e sembra ispirare Venezia 77 sul red carpet. Tutta colpa (o merito ...Nella notte, l’organizzazione degli Oscar ha rilasciato un’importante documento che sicuramente farà molto discutere. Nell’ottica di una maggiore inclusività, sono stati infatti aggiunti quattro “stan ...