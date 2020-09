Orta di Atella, infetto di coronavirus a messa: chiuso il santuario San Salvatore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anche una chiesa finisce nel mirino delle norme anti-covid. Il santuario San Salvatore ad Orta di Atella chiude i battenti per un caso di coronavirus tra i fedeli. Sono i frati della struttura a comunicarlo dopo aver appreso che una persona con sintomi che ha partecipato alla Santa messa Domenica scorsa alle ore 10.30 è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Covid: nuovi casi a Ottaviano, Pompei, Poggiomarino e Terzigno L'ELENCO DEI COMUNI

Ecco i singoli casi per Comune di Coronavirus registrati nella giornata di martedì 8, quando in Campania c'è stato il record di contagi toccando quota 249. Una ventina circa sono nel Vesuviano e nel N ...

Ecco i singoli casi per Comune di Coronavirus registrati nella giornata di martedì 8, quando in Campania c’è stato il record di contagi toccando quota 249. Una ventina circa sono nel Vesuviano e nel N ...

L'EPIDEMIA

LEGGI ANCHE Covid in Campania, nuovo record di contagi: 249 positivi in 24 ore, 230 ricoverati È sempre Aversa la città con il maggior numero di persone attualmente positive, 78 (cinque più di ieri), ...

