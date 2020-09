Opel Zafira-e Life - Al volante del van elettrico (Di mercoledì 9 settembre 2020) Protagonista della stagione delle monovolume, la Opel Zafira Life completa la trasformazione iniziata lanno scorso con unulteriore interpretazione della mobilità over cinque posti, diventando anche elettrica. Il modello nato nel 1999 fu fondatore del sottosegmento delle Mpv medie a sette posti, e due serie successive consolidarono il successo di questa formula per tutti gli anni Duemila. Con lavvento di crossover e Suv, le stesse famiglie che avevano adorato grandi bagagliai e sedili trasformabili iniziarono a voltare le spalle a queste specialiste della spesa settimanale e delle vacanze: negli ultimi cinque anni, il mercato europeo delle monovolume ha registrato un eloquente -60%. Tolte dal listino alcune storiche interpreti della disciplina, i costruttori si sono ingegnati per trovare una risposta adeguata a una domanda ... Leggi su quattroruote

