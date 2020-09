Omicidio Willy, i testimoni: “Belleggia gli ha sferrato un calcio al volto. Forse così è morto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Potrebbero non essere i fratelli Bianchi i responsabili materiali della morte di Willy Monteiro Duarte. Due testimoni della rissa di Colleferro, amici del gruppo dei quattro arrestati, forniscono una prima ricostruzione dell’intera sera di sabato scorso: Francesco Belleggia, karateka, avrebbe sferrato il calcio mortale a Willy. Se confermata dalle indagini dei carabinieri, servirà a ridefinire le responsabilità Gabriele … L'articolo Omicidio Willy, i testimoni: “Belleggia gli ha sferrato un calcio al volto. Forse così è morto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - carlogubi : La cosa più triste dell'omicidio di Willy è pensare che sia solo un 'effetto collaterale' di un profondo e diffuso… - Ninamimi85 : RT @rubio_chef: “La criminalità si lega alla politica e a settori economici imprenditoriali. Imprese legate all’edilizia, spesso create da… - ReMarletta : @DAVIDPARENZO @Federicafa_81 Semplicemente schifoso, questi sono i mandanti dell'omicidio di Willy ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, testimoni: "Belleggia ha sferrato il calcio mortale al ragazzo" TGCOM I testimoni dell’omicidio di Willy Monteiro e chi ha dato il calcio che lo ha ucciso

Ieri Marco e Gabriele Bianchi, arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro Duarte, hanno respinto ogni addebito: “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni ac ...

Omicidio Willy, Azione cattolica: «Siamo le nostre mani»

«L’episodio che ha portato alla morte di Willy, giovane che, nel suo percorso di crescita, ha incontrato il cammino associativo di Azione cattolica, è questione di mani: le sue, che cercano di salvare ...

Ieri Marco e Gabriele Bianchi, arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro Duarte, hanno respinto ogni addebito: “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni ac ...«L’episodio che ha portato alla morte di Willy, giovane che, nel suo percorso di crescita, ha incontrato il cammino associativo di Azione cattolica, è questione di mani: le sue, che cercano di salvare ...