Omicidio di Colleferro, Chiara Ferragni su Instagram: “Il problema è la cultura fascista” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Omicidio di Colleferro, Chiara Ferragni su Instagram: “Il problema è la cultura fascista” L’Omicidio del giovane Willy Monteiro a Colleferro ha scosso tutti, e così molti vip hanno deciso di sfruttare la loro popolarità per lanciare un messaggio preciso di condanna contro il razzismo e la violenza bruta. Hanno deciso di intervenire sulla drammatica vicenda anche Chiara Ferragni e Fedez, specie dopo che un testimone ha riferito alle forze dell’ordine l’agghiacciante frase che avrebbe detto un familiare di uno degli arrestati: “In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario”. “Dove andremo a ... Leggi su tpi

