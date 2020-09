Omicidio Colleferro: tre arrestati restano in carcere, uno va ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quando Mario Pincarelli colpì un vigile che lo rimproverava perché non aveva la mascherina 9 settembre 2020 Omicidio Willy Monteiro, i fratelli Bianchi respingono le accuse: 'Non lo abbiamo toccato' 8 ... Leggi su today

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Non hanno perso tempo - BeltramoPaolo : RT @GianricoCarof: Non ho letto gli atti dell’omicidio di Colleferro dunque questa è una considerazione teorica, ma se si massacra di botte… -