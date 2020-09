Omicidio Cerciello, la nuova testimonianza: aveva il tesserino da Carabiniere (Di mercoledì 9 settembre 2020) La notte in cui fu ucciso, Mario Cerciello Rega aveva mostrato il tesserino da Carabiniere poco prima di essere accoltellato da Finnegan Lee Elder e Christian Natale Hjorth. Una nuova testimonianza messa agli atti dagli avvocati nominati dalla famiglia del vicebrigadiere fa luce sulla sera dell’Omicidio. Secondo alcune ricostruzioni, Cerciello non avrebbe avuto con sé … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

