Oltre 300mila morti in America Latina (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA, 9 SET - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus nella regione America Latina-Caraibi ha superato quota 300mila. E' quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. In ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ROMA, 9 SET - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus nella regione America Latina-Caraibi ha superato quota 300mila. E' quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. In particola ...

Uniti per Ripartire: oltre 30.000 famiglie aiutate da Porsche Italia e concessionari

Un milione e 300mila euro devoluti alla Caritas per dare un supporto concreto alle fasce sociali maggiormente colpite dalla pandemia Un’iniziativa, quella ideata da Porsche Italia, nata per offrire un ...

